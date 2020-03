شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يومين من إصابته بـ"كورونا"..وفاة أيقونة الموسيقي الريفية جو ديفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي نجم الموسيقي الريفية جو ديفي و ذلك عن عمر يناهز 61 عاما، وهو الخبرالذي صدم قطاع كبير من محبيه وعشاقه حول العالم ، وجاءت وفاته بسبب مضاعفات تتعلق بإصابته بفيروس كورونا، وذلك حسبما أكد متحدث لموقع " Variety " .

و أصدرت عائلة جو ديفي بيان تعلن فيه عن وفاة اسطورة الموسيقي الشهير جاء فيه: " توفي أسطورة الموسيقى الريفية الحائزة على جرامي جو ديفي اليوم الأحد، 29 مارس، وذلك من مضاعفات فيروس كورونا (COVID-19).

و قد تم تشخيص إصابة جو ديفي بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضية ، وقال ديفي : " أنا تحت رعاية أطباء مهنيين وأتلقى العلاج حاليا ..أنا وعائلتي نطلب الحفاظ علي خصوصيتنا في هذا الوقت " ، و طلب من جمهوره و جميع المعجبين بيقظة والحذر الشديد من هذا الوباء .

يذكر أن جو ديفي كان عضو لـ Grand Ole Opry لمدة 25 عاما ، وهو مشهور بأنه واحد من أهم و أشهر نجوم الموسيقي الريفية ، و من أبرز الأغنيات التي قدمها " Home " و " If the Devil Danced " و " Third Rock From the Sun " و " Pickup Man " و " Bigger Than the Beatles " ، وغيرهم .