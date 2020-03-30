شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المغنى الأمريكى جون براين بفيروس كورونا وعائلته تصف حالته بـ"الحرجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل المغنى الأمريكى جون براين الحائز على جائزة جرامى إلى المستشفى بسبب المضاعفات التي لحقت به جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو فى حالة حرجة، وفق ما صرحت به عائلته، وكتبت فى بيان على "تويتر": "بعد مضاعفات مفاجئة جراء كوفيد 19، نقل جون إلى المستشفى يوم الخميس".

وتابعت العائلة فى بيانها: "يصعب علينا مشاركة هذا الخبر لكن كثيرا منكم أحبوا جون ودعموه على مر السنين، لذلك أردنا أن نخبركم بالأمر ونمنحكم الفرصة لإعطاء المزيد من هذا الحب والدعم الآن"، فيما كانت قد كشفت فيونا زوجة جون براين، فى تدوينه يوم 20 مارس على موقع "إنستجرام"، أنها مصابة بفيروس كورونا.

وفى مقطع فيديو نشر على حسابها، قالت إن براين خضع للفحص أيضا لكن حالته كانت "غير محددة"، وقد حصل براين، البالغ من العمر 73 عاما، فى يناير الماضى، على جائزة جرامى عن مجمل مسيرته الفنية، وخضع لعمليات جراحية فى السابق لمعالجته من سرطان الرقبة والرئتين، كما أعاد الفنان فى يوليو الماضى، جدولة جولته المقبلة بعدما حذره الأطباء من أنه قد يواجه خطر الإصابة بسكتة دماغية ويحتاج إلى جراحة.

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ويشار إلى أنه كان قد أعلن أيضًا، اليوم الاثنين، وفاة المغنى الأمريكى جو ديفى أسطورة موسيقى الكانترى "الريف" عن عمر ناهز 61 عاما، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووفقا لشبكة "أى بى سى"، توفى ديفى، أمس الأحد، إذ تدهورت صحته بشكل مفاجئ وسريع بعد إصابته بالفيروس مؤخرا.

وأكد سكوت أدكنز، مسؤول الدعاية والإعلام للمغنى الراحل، الوفاة أمس فى ناشفيل بولاية تينيسى بسبب مضاعفات الفيروس، وكان ديفى أعلن يوم الجمعة على صفحته في "فيسبوك" إصابته بالفيروس، "أنا الآن تحت رعاية أطباء محترفين وأتلقى العلاج، أنا وعائلتى نطلب الخصوصية فى هذا الوقت، نريد أن نذكر الجمهور وجميع الناس بأهمية اليقظة والحذر هذه الأيام بسبب هذا الوباء الخطير".