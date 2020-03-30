شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء جسدوا شخصية العندليب عبد الحليم حافظ..أحمد زكى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظلت شخصية العندليب عبد الحليم حافظ حلما راود العديد من النجوم، سواء المطربين الذين حذوا حذوه كى ينالوا نفس النجومية أو أقرب إليها، أو الممثلين الذين جسدوا شخصيته سواء فى أعمال حملت اسمه أو أدوار فى مسلسلات درامية تناولت تلك الفترة التى عاش فيها العندليب.

لعل أبرز من قدم دور عبد الحليم حافظ، الفنان الكبير أحمد زكى فى فيلم "حليم" من إخراج شريف عرفة ويتناول الفيلم قصة حياة أسطورة الغناء العندليب "عبد الحليم حافظ" في فترات مختلفة من حياته، متناولاً جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية في دراما كتبها السيناريست الكبير "محفوظ عبد الرحمن"، وجسدها على الشاشة الراحل الكبير "أحمد زكي" وأكمل دوره ابنه "هيثم". مع توضيح وطرق مقتطفات من حياته وإنسانية، ومواقفه السياسية .

أحمد زكى أبرز من قدم شخصية عبد الحليم حافظ

ويمكننا أن نقول أن الفن كان من القواسم المشتركة بين حليم وزكي؛ فكلا منهما حالة متفردة في منطقته، حيث تألق العندليب في الغناءً، وإلى جانب ذلك أجاد في تقديم عدد من الأدوار التمثيلية في الكثير من الأفلام السينمائية الغنائية المميزة كذلك، تألق أحمد زكي كممثل عبقري، واستطاع من خلال مشوار طويل أن يضع بصمة خاصة جعلت منه "الامبراطور"ورغم أنه لم يمتلك الأوتار الصوتية للعندليب، إلا أنه أدى بصوته مجموعة من الأغنيات في بعض أفلامه ومنها "كابوريا"، "مستر كاراتيه"، سواريه" وغيرها.

العندليب حكاية شعب

كما جسد الفنان الشاب شادي شامل دور العندليب عبد الحليم حافظ فى مسلسل من بطولته وشاركه عدد من النجوم هم؛ عبلة كامل وكمال أبو رية ومحمود عبدالغفار وأحمد فؤاد سليم وعفاف رشاد ولقاء الخميسي وأحمد فلوكس، وهو من تأليف مدحت العدل، إخراج جمال عبدالحميد.

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مسلسل السندريلا

والذى يتناول قصة حياة سعاد حسنى، وجسد المطرب مدحت صالح شخصية عبد الحليم حافظ، والمسلسل بطولة منى زكي وغادة رجب و طارق لطفي و يوسف الشريف ولطفي لبيب ومها أبو عوف و عبدالعزيز مخيون، ومن تأليف ممدوح الليثى وعاطف بشاي، وإخراج سمير سيف.

ويحكي عن حياة سندريلا الشاشة العربية السيدة سعاد حسني وكيف انطلاقة من مصر الي العالمية و كيف عاشت في ذلك الزمن وهو الزمن العصر الذهبي بـ "السينما المصرية" ومن فترة 1997 تصب بمرض مما ادى ذلك إلى أن تتوقف عن التمثيل حتي يستكمل عالجها في لندن وفي عام 2000 توفيت سعاد حسني إثر سقوطها من شرفة النافذة في ظروف غامضة.

مسلسل الشحرورة

ويتناول قصة حياة الفنانة صباح، بطولة كارول سماحة وإيهاب فهمي ووليد فواز وأسامة أسعد وبهاء ثروت وعزة بهاء وصبري عبدالمنعم، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق وإياد صالح.

يروى المسلسل قصة حياة الفنانة صباح "الشحرورة" على الصعيدين الفنى والشخصى ويغوص المسلسل في حياة جانيت فغالي، التي لقبت بالشحرورة في ما بعد بسبب صوتها وطلتها المحببة، ويعالج المسلسل المشاكل التي تعرضت إليها الشحرورة منذ مراهقتها في لبنان، وتبنيها في مصر، أولادها، أزواجها بالإضافة إلى عائلتها.

العالمى مينا مسعود يتمنى تجسيد شخصية عبد الحليم

قال الممثل العالمى، مينا مسعود، إنه يريد تجسيد قصة حياة الفنان عبد الحليم حافظ نظرا لرحلة كفاحه وحياته الغامضة والمهمة، قائلا:"فهو ليس معروفا إن كان متزوجا أم لا. هل تزوج سعاد حسنى أم لا.

وأضاف مسعود، على هامش مهرجان الجونة السينمائي فى نسخته الأخيرة، إنه لم يزر مصر منذ 10 سنوات، معربا عن إعجابه بالجونة وعن روعة المشهد على السجادة الحمراء"، أما اللهجة المصرية لفت إلى أن عائلته كانت حريصة على الحديث بالعربية فى منزله، مما مكنه من الحفاظ على لكنته المصرية وفهمه الجيد لمن يتحدثون العربية".

اللبنانى سعد رمضان يحلم بالعندليب

المطرب اللبنانى سعد رمضان يرى أن أي مطرب تمثل أغنيات عبد الحليم له نقطة العبور للجمهور، الذي مازال وفياً لصوت العندليب وأغنياته وإحساسه وأحلم أن أقدم كل الاغاني التي غنيتها لعبد الحليم في ألبوم، كما أتمنى أن أجسد دوره في فيلم سينمائي جديد. قصة حياة حليم ملهمة جدا بالنسبة لي، وكنت أتمنى أن تكون قصة حياتي مثله، خاصة أنه إنسان صعد من الصفر وحفر في الصخر.