تراند اليوم : سما المصري تكشف عن مشروع جديد لها.. شاهد

فنون - 30/03/2020 10:54

الخليج 365 – نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري صورة لها عبر حسابها الشخصي من خلال تطبيق انستجرام،وهي تستعرض أحد منتجاتها الذي ستطرحه في السوق قريبا.

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وكشفت سما المصري عن وجود خط انتاج للملابس والازياء خاص بها ، لكن ربما سيكون ذلك بعد مرور أزمة التي حظرت التجول وأسرت قيود العالم بأجمعه.

وعلق سما المصري على الصورة التي نشرتها قائلة: "البنات اللي كانت بتسالني علي الأزياء اللي هاطرحها في السوق قريبا دا شراب شبيكه خامته مختلفه تماما عن اللي في السوق من خط انتاج خاص بي".

ودعت سما المصري متابعيها لحضور التفاصيل حول مشروعها الجديد من خلال متابعتها في برنامج اللوبس الليلي التي تعرضه مساء كل يوم .

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وقد تلقت سما المصري انتقادات كبيرة لظهورها بقميص نوم ذات اللون الزهري من قماش الساتان ومفتوح من جهة فخذها، أما عن مظهرها الجمالي فقد ظهرت بشعر منسدل على اكتافها كعادتها اليومية و دون مكياج.



