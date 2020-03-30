تراند اليوم : شاهد.. كيف ظهرت هبة نور بالحجر الصحي

فنون - 30/03/2020 10:32

الخليج 365 – نشرت الممثلة السورية هبة نور صورة لها في حسابها الرسمي على موقع انستجرام برفقة أخرى، اذ أنها تظهر أجواء الحجر الصحي التي تعيشها.

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وقد ظهرت هبة نور جالسة على أريكة مرتدية بجامة ذات اللون الأبيض، وبشعر مرفوع ، و قد يبدو عليها العفوية والبساطة في الصورة ،أما من الناحية الجمالية فقد ظهرت بمكياج بسيط وطبيعي يبرز ملامحها اللطيفة.

وتظهر هبة نور في الصورة وقد تتناول شوكلاتة النوتيلا وأمامها الكثير من الشيبس وأنواع الشوكلاته ، وجو المرح يبدو ظاهر في الصورة.

وقد حظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ أنهم أبدوا اعجابهم الشديد بظهورها دون تكلف ومثاليات.

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وقد علق الكثير بتعليقات ايجابية تدل على مدى حبهم لها مثل :"صحة وهنا هبوش"، " بسيطة وعفوية وبنحبك هيك".

ويجدر بالذكر أن هبة نور من الممثلات اللاتي حظين بشهرة واسعة خلال فترة زمنية قصيرة، وتمكنت من الدخول الى قلوب متابعيها من خلال ادائها المميز و الفريد .



