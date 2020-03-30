تراند اليوم : إنجي خوري بظهور مثير في وصلة رقص

فنون - 30/03/2020 10:10

الخليج 365 – نشرت الفنانة الاستعراضي انجي خوري مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي خلال موقع انستجرام، وهي ترقص على أنغام أغنية "سيكسي ليدي".

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وقد ظهرت انجي خوري ببنطلون جينز أزرق وقد فتحت أزراره ، و دون ارتداء بلوزة الا أنها اكتفت باستعراض صدرها في وصلة الرقص، أما من الناحية الجمالية فقد ظهرت انجي خوري بشعر منسدل ومكياج بسيط.

وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ أعجب الكثير بجرأتها وقدرتها على تكسير كافة الحواجز بين متابعيها وأطلعتهم على موهبة الرقص حتى أنهم نصحوها الى أن تتجه للرقص.

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ومن جهة أخرى ، قد انهالت عليها التعليقات اللاذعة المليئة بالسخرية، اذ أنهم وصفوها بأنها تخطت حواجز الجرأة والرغبة في اظهار المواهب، اذ أن غايتها من فيديو الرقص هو الاثارة الجنسية لمتابعيها .

وعلق اخرون أن وصلة الرقص التي قدمتها كانت مليئة بالإيحاءات الجنسية، واضافوا انتقادات كبيرة حول أنها فتحت أزرار البنطال بقولهم لا داعي للتبرير الأمور واضحة.