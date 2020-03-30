تراند اليوم : ياسمين صبري تكشف: هذا الممثل حول سيارته إلى تاكسي

فنون - 30/03/2020 10:09

الخليج 365 - كشفت الممثلة المصرية ياسمين صبري على ان الممثل ​توفيق عبد الحميد، قد حول سيارته الى تاكسي وذلك من اجل ان يعيش، موجهة له تحية تقدير.

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ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له وعلّقت بالقول:"الفن للأسف يفتك بالمحترمين.. الفنان توفيق عبدالحميد حول عربيته إلى تاكسي، عشان يقدر يصرف على بيته، وحصل على مبلغ محترم من برنامج صاحبة السعادة وتبرع به لمستشفى أبو الريش.. دُمتم طيباً أنت وتاريخك يا صاحب الخلق".

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يشار إلى أن صبري أحتفلت بخطوبتها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وهو الأمر الذي كشف عنه الأخير، ومن المتوقع أن يحتفلا بزفافهما بعد حوالي الشهرين.

