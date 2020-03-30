توقف عرض برنامج ” الأبواب المتفرقة ” للداعية صالح المغامسي على قناة mbc

كتب امير فتحي في الاثنين 30 مارس 2020 11:54 صباحاً - شهد يوم السبت الماضي عدم إذاعة حلقة برنامج ” الأبواب المتفرقة ” مع الداعية صالح المغامسي في موعدها الثابت على قناة ” mbc ” الأمر الذي فاجأ المتابعين وأثار التساؤلات حول السبب من عدم عرض الحلقة .

ولم تعلن قناة ” mbc ” أي قرار بشكل رسمي بشأن البرنامج الأسبوعي .. كما لم يكشف المغامسي عن سبب عدم إذاعة الحلقة في موعدها الطبيعي .

ويأتي ذلك بالتزامن مع القرار الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية الدكتور ” عبد اللطيف آل الشيخ ” يوم السبت الماضي بتكليف الداعية ” سليمان الرحيلي ” إماما وخطيبا لجامع قباء وذلك بعد إعفاء صالح المغامسي من الإمامة والخطابة فيه بسبب تغريدة قام بنشرها عبر حسابه على موقع ” تويتر ” .

والتي تحدث فيها عن مقترحاته التي وجهها إلى سلطات بلاده بتطبيق خطوات لترفع البلاء وتكشف أسباب الوباء في إشارة لفيروس كورونا والتي تمثلت في الاستغفار والإحسان إلى الفقراء والعفو ما أمكن عن المخطئين من المسجونين .

ولم يشرح صالح المغامسي في تغريدته من يقصد بالمخطئين لكن الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا كلامه موجها للسلطات السعودية لتذكيرها بالشيوخ المساجين .. وهو ما دفعه بعد ذلك إلى حذف التغريدة بسبب كثرة الجدل حولها .