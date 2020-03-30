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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغني الأميركي جو ديفي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
توفي مغني موسيقى الكانتري جو ديفي الحائز جائزة غرامي بسبب فيروس كورونا المستجد عن 61 عاما.
وجرى الاعلان عن وفاة ديفي على صفحته في "فيسبوك" في منشور أفاد بأنه توفي يوم الأحد جراء مضاعفات ناتجة عن فيروس كورونا.
وجاءت وفاته بعد يومين فقط من إعلانه أنه مصاب بالفيروس وأنه يتلقى رعاية طبية.
وهو قال وقتها "أنا وعائلتي نطلب احترام الخصوصية في هذا الوقت. نريد أن نذكّر الجمهور وجميع المحبين أن يكونوا حذرين خلال تفشي هذا الوباء".
وقد أطلق ديفي وهو من أوكلاهوما عددا كبيرا من الأغاني الناجحة خلال التسعينات من أبرزها "بيك أب مان" و"بروب مي أب بيسايد ذي جوكبوكس (إف آي داي)" و"جون دير غرين".
وقد أصدر ألبومه الأول "إي ثاوزند وايندنغ رودز" في العام 1990 وتضمن أغنيته الشهيرة "هوم".
وأصاب فيروس كورونا حوالى 137 ألف شخص في الولايات المتحدة وقتل 2400 شخص إلى حد الآن.
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