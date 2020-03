سيلينا غوميز: “كورونا” لن ينال من نجاح “نادر”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز أنها غير قلقة من تأثير فيروس كورونا على ألبومها الغنائي Rare أو نادر الذي طرحته في 10 يناير الماضي، قائلة: إن الفن الجيد يفرض نفسه في النهاية مهما كانت الظروف.

ولم تخف غوميز (27 سنة) أن مبيعات ألبومها تأثرت بانتشار المرض والحجر الصحي الذي منعها من إقامة حفلات أو جولات للترويج له، ولكنها أكدت ثقتها بأنه سيواصل نجاحه، لأنها تعبت في انتقاء كلماته وأغنياته.

وقالت غوميز: إن ألبومها الأخير هو «يومياتها في السنوات القليلة الماضية» استوحت ألحانه من موسيقى البوب اللاتينية والموسيقى الإلكترونية، أما كلماته التي شاركت في تأليفها، فضمنتها مشاعرها وأحاسيسها تجاه كل ما مرت به أخيراً.

وأعربت عن سعادتها، لأن أغنيتها Lose You to Love Me أو «أفتقدك لتحبني» تصدرت قائمة أفضل الأغاني في الولايات المتحدة، منوهة أيضاً بأغنيتها Look at Her Now أو «انظر إليها الآن» التي حقَّقت نسبة مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر، تبنت المطربة والممثلة الأمريكية سيلينا غوميز، كلباً شارداً أسمته ديزي قدمته لمعجبيها على إنستغرام، وقالت إنه انسجم مع رفيقه الأقدم ويني.

وبثَّت مؤلفة أغنية «نادر» مقطع فيديو على موقعها خاطبت فيه متابعيها، ونصحتهم بالالتزام بالعزل، منوهة بأنها ملتزمة به تماماً وتحاول أن تتغلب على الملل بالقراءة ومشاهدة الأفلام على نتفليكس حتى لا تصاب بالجنون على حد قولها.