شيماء سيف تمازح جمهورها: “هتبقوا تخان مثلي”

متابعة بتجـــــــــرد: مازحت الفنانة المصرية الكوميدية شيماء سيف جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام عبر بث مباشر، قائلة: أكثر حاجة عجباني في الوضع الحالي أن كلكم هتبقوا تخان مثلي، واختتمت المقطع بضحكة وصفها رواد التواصل الاجتماعي بالشريرة.
وتؤكد سيف دائماً أن وزنها الزائد لم يشكل أي حائل أمامها لتكمل مسيرتها الفنية في عالم التمثيل، وأن الشوكولاته هي سبب زيادة وزنها بسبب حبها الشديد لها فهي تأكلها باستمرار، وفي نفس الوقت هي متصالحة مع شكلها وتحب مظهرها.
وأضافت سيف أنها لم تخضع لأي عملية من أجل التخسيس، ولكنها تلتقط الصور لها لتظهر نصفها العلوي فقط، ذلك حتى تخفي بقية جسمها الممتلئ.
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