وفاة الفنان الجزائري نور الدين زيدوني بـ”كورونا”

متابعة بتجــــــــــرد: توفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

ونعى عدد من الفنانين والمؤسسات الثقافية والمسرحية الجزائرية عبر صفحاتها على الفيس بوك الفقيد، مستذكرين إبداعاته الفنية وبخاصة المسرحية منها، حيث كان لزيدوني عدة توقيعات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات أبرزها «علي بابا الكبير»، وشارك في عدة لجان تحكيمية، إضافة إلى عمله كأستاذ بالمعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان.

يشار إلى أن عدد الوفيات بوباء كورونا في الجزائر بلغ 31 من مجموع 511 إصابة مؤكدة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الأحد.