سلمان خان يتبرّع بالمال لأكثر من 25 ألف شخص

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم الهندي سلمان خان، وهو أحد أهمّ نجوم بوليوود، عن تبرّعه مادياً للفقراء والمحتاجين في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا عالمياً.

وأكّد أخيراً تقديمه الدعم المالي لأكثر من 25 ألف شخص من عمّال المياومة المتضررين من الأزمة الحالية، وخصوصاً الأشخاص الذين يعملون في مجال صناعة الأفلام في بوليوود.

وانضم لاحقاً لحملة دعم المتضررين من كورونا النجم أكشاي كومار الذي تبرع بمبلغ مالي كبير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.