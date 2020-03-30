وفاة المغني الأميركي جو ديفي بفيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: توفي مغني موسيقى “الكانتري” الأميركي جو ديفي الحائز على جائزة “غرامي”، بعد اصابته بفيروس كورونا عن 61 عاماً.

وتمّ الإعلان عن وفاة ديفي عبر صفحته على “فايسبوك” في منشور أفاد بأنه توفي يوم الأحد “جراء مضاعفات ناتجة عن فيروس كورونا”.

وجاءت وفاته بعد يومين فقط من إعلانه أنه مصاب بالفيروس وأنه يتلقى رعاية طبية.