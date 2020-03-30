هذه درجة الحرارة التي تقضي على فيروس كورونا في 5 دقائق

متابعة بتجـــــــــرد: توصل باحثون من جامعة هونغ كونغ في الصين إلى معرفة درجة الحرارة التي تسمح ببقاء فيروس كورونا المستجد أو COVID-19 وتلك التي تقضي عليه.

وجاء في نتائج الدراسة التي نشرت في دورية medRxiv الطبية أن هذا الفيروس يمكن أن يبقى نشطاً حتى درجة حرارة 4 مئوية في ظل عدم القيام بإجراءات التعقيم الوقائية. ولفت التقرير إلى أن نشاطه لا يبدأ بالتراجع إلا بعد مرور 14 يوماً.

وفي المقابل أشار الخبراء إلى أنه لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة جداً وأنه ينتهي في مدة لا تزيد عن 5 دقائق إذا كانت درجة الحرارة تفوق الـ70 مئوية.

كما أشاروا إلى أنه يمكن أن يعيش على الورق لمدة 3 ساعات فقط وعلى أقمشة الملابس والخشب الصناعي لمدة يومين. ومن الممكن أن يبقى على الزجاج لمدة 4 أيام وعلى البلاستيك لـ7 أيام.

وكشفوا أنه يبقى ناشطاً على الجزء الخارجي من الأقنعة الطبية لمدة 7 أيام أيضاً. ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت المرض الناتج عن انتشار هذا الفيروس وباء عالمياً في 11 مارس آذار 2020. وقد تجاوز عدد الإصابات به حول العالم الـ 722 ألفاً.