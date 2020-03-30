الشرطة الألمانية ترجح انتحار وزير مالية ميركل في هيسن

رجحت شرطة هيسن، وسط ألمانيا، انتحار وزير مالية الولاية توماس شيفر، الذي رحل عن عمر يناهز (54 عاما).

وينحدر شيفر من الحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط" وهو حزب المستشارة أنجيلا ميركل، وشغل منصب وزير المالية في هيسن طوال 10 سنوات، ويعد أكثر المسؤولين المحليين خبرة في ألمانيا.

وقال الادعاء العام ورئاسة الشرطة في مدينة فيسبادن عاصمة ولاية هيسن، في بيان مشترك، إن شيفر توفي مساء السبت.

وتابع أن السلطات عثرت على جثة شيفر على أحد قضبان القطارات السريعة في فيسبادن، دون ذكر تفاصيل إضافية.

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وترجح الشرطة انتحار السياسي الألماني، حيث قالت، في بيان آخر صباح الأحد: "بسبب الظروف العامة، وبعد العمل في مسرح الجريمة، واستجواب العديد من الشهود، وكذلك التقييمات والفحوصات التقنية والعلمية والجنائية، نرجح فرضية الانتحار"، وفق ما نقلته صحيفة هيسن شاو الخاصة المعنية بأخبار ولاية هيسن.

وظهر شيفر إعلاميا بشكل مكثف خلال الأيام الماضية للحديث عن دعم ولاية هيسن المالي للشركات الصغيرة في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالبلاد.

وكان شيفر يستعد لخلافة رئيس وزراء الولاية الحالي فولكر بوفير في قيادة الولاية.

وتعليقا على وفاة شيفر، قال بوفير: "نحن جميعا مصدومون".

فيما كتبت أنغريت كرامب كارنباور، رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي، على صفحتها بموقع "تويتر": "الموت المفاجئ لتوماس شيفر ترك الجميع في الحزب الديمقراطي المسيحي في حالة صدمة.. نحن في حالة حزن وذهول".

ويتزامن نبأ وفاة شيفر مع فترة حجر صحي تخضع لها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منزلها بوسط برلين، وتدير شؤون البلاد عبر وسائل التواصل عن بعد، مثل المحادثات الهاتفية والفيديو كونفرانس، رغم أن نتائج أول تحليل (اختبار) لفيروس كورونا المستجد، كانت سلبية.