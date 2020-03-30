سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 30 مارس 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.



وهيمن سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على الدولار في 15 بنكا مصريا.

ويأتي استقرار الدولار في مصر رغم الضغط الذي تشهده مصادر العملة الأجنبية في البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا، خاصة إيرادات السياحة وقناة السويس.

وقالت وكالة بلومبرج في تقرير لها إن مواصلة الجنيه المصري لأدائه الجيد وسط تداعيات انتشار فيروس "كوفيد-19" الاقتصادية، يتناقض تماما مع أداء عملات الأسواق الأفريقية والتي تهاوت بشدة خلال الشهر الماضي.

ووفقا لتقرير بلومبرج، فإن الجنيه المصري هو صاحب الأداء الأفضل هذا العام بعد عملة ميانمار، وتمكن من الحفاظ على مرونته وسط نزوح الأموال من الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي بسبب تداعيات انتشار الفيروس.



وأمس الأحد، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن عملاء البنوك سحبوا 30 مليار جنيه دفعة واحدة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ما استدعى قرارا من "المركزي" بوضع حد لحجم السحب اليومي.

وأضاف عامر أن حدود السحب التي أعلنها البنك مؤقتة لحين صرف المرتبات والمعاشات وتُعفى منها الشركات.

وقال عامر إن سعر العملة الوطنية تأثر في جميع أنحاء العالم ولم يحدث في مصر لقوة الاقتصاد وكفاية الاحتياطي الأجنبي.

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ولم يستبعد عامر مزيدا من التراجع للدولار أمام الجنيه المصري.

وأضاف: “لدينا 45 مليار دولار احتياطيا نقديا أجنبيا، وما نحتاجه منه فعليا 25 مليار دولار فقط. انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه وارد.. ولدينا سيولة كبيرة بالبنوك نطالبها بتوظيفها”.

وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي الجاري 2020/2019، رغم جائحة كورونا.

كما توقعت المؤسسة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في 2021/2020.

أعلى سعر للدولار في مصر

وباع بنك مصر إيران "ميد بنك" الدولار بأعلى سعر في مصر عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وبسعر أقل قرشا واحدا في البيع سجل الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

السعر المهيمن

وعرضت بنوك عودة والتعمير والإسكان والمشرق والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والمصري الخليجي والبركة والتجاري الدولي وقناة السويس وبلوم مصر وكريدي أجريكول والإسكندرية والأهلي اليوناني، سعر الدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

وعرض البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) أقل سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه على شاشة بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

سعر اليورو والإسترليني

ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.17 جنيه للشراء مقابل 17.58 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 19.02 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 49.71 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.