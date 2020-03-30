كارمن لبس تهاجم نجوم حملة "زقفة للأبطال": حركات بلا معنى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، حملة "زقفة للأبطال" التي شارك بها عدد كبير من المشاهير رفقة الشعب اللبناني لتحية الأطباء على مجهودهم في مواجهة خطر فيروس كورونا.

وانتشرت مبادرة "زقفة للأبطال" في لبنان، حيث يقوم من خلالها كل فرد بالتصفيق في شرفة منزله بكل المناطق، للطاقم الطبي، للتعبير عن الشكر والامتنان لهم.

ووصفت كارمن تلك المبادرة بأنها بلا معنى، وكتبت عبر حسابها الشخصي في "تويتر": "بوست غير شعبوي: بشكر الطاقم الطبي من كل قلبي، هني أهم أبطال هالمرحلة".

وأضافت: "بس نوقف نزقف عالبلكون؟ ليش بدنا نقلد ونعمل حركات بلا معنى؟ نعمل حملات تبرع لياخدو مستحقاتن وزيادة كرمال تضحياتن، نأمّنلن بيوت حد المشفى، هيدا بفيدهن، بس الزقفة لشو؟".

وكانت كارمن ضمن الفنانات اللاتي طلبن من الجمهور الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حيث نشرت صورة لها تظهر مراجعتها لأحد مشاهدها، ودعت من خلالها المتابعين للبقاء في منازلهم.

وكتبت كارمن تعليقًا على الصورة قائلة: "بالبيت، عالضجر عمراجع مشاهدي. بليز للكل خليكن بالبيت وانتبهو عحالكن وما تختلطو واتوقّو لأن كورونا مش لعبة".

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وأردفت: "بالصين عم يحتفلو بانحسار موجة المرض لأن أخدو احتياطاتن بجدية، خلونا نتعلم منن و ننتبه و نتحمل مسؤولية الوقاية وما نتّكل عالدولة ببوّسكن.. بس من بعيد لبعيد".

يذكر أن جدلًا واسعًا أثير حول الفنانة اللبنانية كارمن لبس بعد تداول صورة أثناء الثورة اللبنانية، لشخص قيل إنه نجلها من الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني، ولكنها نفت أن تكون الصورة لابنها.

وأوضحت كارمن في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أنها تقع ضحية منتحل صفة يدّعي بأنه ابنها وابن الفنان زياد الرحباني، وبأن الشاب منتحل الصفة قام بجمع التبرعات المالية من المتظاهرين منتحلاً اسم فارس زياد الرحباني.

ووصفت كارمن لبس ادّعاء هذا الشاب منتحل الصفة بــ اللاأخلاقي، مستنكرة التمادي في كذبه بجمع التبرعات المالية من المتظاهرين بهدف مساعدة الثورة. وكشفت أن التحريات بيّنت أن هذا الشاب يُدعى "علي ر.ق".

ودامت علاقة زياد رحباني وكارمن لبس طيلة 15 عامًا إلى أن انتهت عندما اكتشفت كارمن أن زياد غير قادر على تحقيق الاستقرار الذي كانت ترغب بالحصول عليه، وفي واحدة من مقابلاتها النادرة والتي قبلت فيها التحدث علنًا عن علاقتها بزياد صرحت كارمن بأن: "زياد هو شخص جدلي، يعامل المديح والنقد على حد سواء، ببساطة، كان زياد الشخص الوحيد الذي أحببته".