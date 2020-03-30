شعيفان محمد يشارك الجمهور نتيجة فحص كورونا بعد حجره 14 يوما

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مثله مثل العديد من الفنانين السعوديين الذين يعودون من الخارج إلى المملكة، قضى الفنان السعودي شعيفان محمد فترة الـ 14 يومًا على سبيل الحجر الصحي بدأت منذ الـ 15 من مارس الجاري، بعد قدومه من الإمارات كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، معلنًا أن أيام الحجر انتهت.

وأعلن الفنان السعودي شعيفان محمد، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" أن نتائج المسحة الأخيرة ظهرت، وانتهت مدة قضائه 14 يومًا في الحجر الصحي، وأشار إلى أنه سيخرج الاثنين من الحجر الصحي، ما يعني أن النتيجة الخاصة بتحليل فيروس كورونا جاءت سلبية، وللتأكيد أنها "سلبية" أنه أعلن في الـ 19 من مارس الجاري نتيجة إحدى المسحات والتي جاءت سلبية أيضًا.

وقال الممثل شعيفان محمد في تغريدته: "اليوم الرابع عشر لي في (الحجر الصحي)، الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه، ظهرت نتائج المسحة الأخيرة، وغدًا موعد خروجي من الحجر الصحي، الشكر لله ثم لقيادة مملكة الإنسانية على ما تقدمه من جهود جبارة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة".

وأضاف الفنان السعودي في تغريدة ثانية له قائلًا: "أشكر كل من سأل عني، وأشكر كل من اهتم، وأشكر كل من لامستني دعواته الطيبة، الله لا يريني بكم مكروهًا يارب".

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وكان قد أعلن الفنان السعودي، في مقطع فيديو له منتصف مارس الجاري، أنه عاد إلى المملكة وأدخل الحجر الصحي، وكتب في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر موقع "تويتر" قائلًا: "اليوم الصباح وبعد قدومي من الامارات تم إجراءات الحجر الصحي الحمدالله على كل حال وحنا جميعًا مع القرارات الاحترازية الي تصب في مصلحتنا جميعًا والي تشكر عليها وزارة الصحة وبإذن الله (14 يوما) تهون عند مصلحتنا ومصلحة مملكتنا".

ويتواجد في هذه الفترة عدد من الفنانين السعوديين الذين ينتظرهم الحجر الصحي، وهو ما جعلهم يتواجدون حتى انتهاء المشاهد، ومن ثم العودة وعزلهم، كما كانت مواقع التصوير في دول الخليج قد تأثرت فور الإعلان عن تعليق الطيران الدولي، وإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية، وكان حينها عدد من طواقم العمل يتواجدون في بلدانهم خارج مواقع التصوير، ولكن بعض البلدان كالسعودية والإمارات قد سمحت بعدها بفتح المنفذ الجوي لمدة 48 ساعة، وهو الأمر الذي ساعد على حل جزء كبير من الإرباك الذي أحدثه فيروس كورونا داخل تلك المواقع.