عائلة جورج سيدهم تشيّع جثمانه وتمنع تواجد الإعلاميين والجمهور

أكد الفنان أشرف زكي، أن جنازة الفنان جورج سيدهم تقام اليوم الأحد بكنيسة العذراء بمنطقة مدينة نصر، في تمام الثانية عشرة ظهراً.

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وقال زكي، إن الجنازة مقتصرة على حضور عائلة الفنان الراحل جورج سيدهم؛ لافتاً أن يُمنع تواجد كاميرات الصحافة والإعلام؛ حتى لا يحدث تكدس أثناء تشييع الجنازة، وكذلك جمهور ومحبو الفنان الراحل، وذلك حفاظاً على الصحة والوقاية من فيروس كورونا المنتشر.

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يذكر أن الفنان جورج سيدهم وافته المنية يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض؛ حيث تعرض قبل نحو 22 عاماً لجلطة دماغية وتبعتها بعض الأزمات؛ حتى وصل الأمر للشلل التام وفقدان النطق.

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