شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة إيناس عز الدين بعد إصابتها بكورونا: شكرا وزارة الصحة لسرعة استجابتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة إيناس عز الدين استجابة وزارة الصحة لها وأنها في طريقها للمستشفي.

وقالت علي حسابها بالفيس بوك "شكراً دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة وشكراً وزارة الصحة على سرعة الاستجابة الاسعاف في الطريق ليا ادعولي واشكركم على خوفكم وقلقكم انا بحاول بقدر المستطاع اكون قوية ومتماسكة اصعب مشكلة بقابلها صعوبة التنفس وبلع ريقي".

وكانت الفنانة إيناس عز الدين اعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، وأنها حاليا متواجدة فى الحجر المنزلى، حيث أصيبت أثناء رحلتها الأخيرة إلى المغرب.

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وقالت إيناس عبر حسابها على "فيس بوك"، "الحمد لله حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما وفى حجر منزلي لوحدى ومش بختلط بأى شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة وكل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة، إلا إذا الحالة ساءت ساعتها بيحصل عزل طبي في إحدى مستشفيات الحجر الصحي وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير وده بروتوكول مُتبع فى العالم كله مش في مصر بس أن الحالات السيئة بس هي اللي بتدخل عزل صحي في مستشفيات ومافيش حاجة اسمها لو مريضة انزل اي مستشفى عادية جنب بيتي"