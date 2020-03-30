شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يتعرض للتنمر والضرب فى هذا المسلسل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الفنان الكوميدى بيومى فؤاد للضرب والتنمر خلال أحداث مسلسل "تيمون وبومبا"، للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، حيث تدورالأحداث فى الحارة الشعبية التى يسكن بها، حيث يجسد دور والد أحمد فهمى وضعيف الشخصية مع أبنائه وسكان الحارة طوال أحداث الفيلم فى إطار كوميدى.

مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

يشار إلى أن بيومى فؤاد يشارك فى مسلسل "دهب عيرة"، للنجمة يسرا المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويضم العمل نخبه من النجوم ابرزهم؛ حلا شيحة، خالد سرحان ، بيومى فؤاد ، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادى مهنا، خالد أنور ، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد ، سلوى عثمان ، رمزى العدل وغيرهم من النجوم وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.