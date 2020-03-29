راندا البحيري عن صورتها في مرحلة الطفولة: "طبيعي أطلع ممثلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

كشفت الفنانة راندا البحيري، عن صورتها في مرحلة الصغر، تزامنا مع قيام عدد من الفنانين بنشر صورهم في هذه المرحلة.

ونشرت "راندا" صورتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ما هو بصراحة طبيعي بالبصمة دي.. أطلع ممثلة".

وتشارك راندا البحيري، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "اختراق 2" بطولة الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

