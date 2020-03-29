فيفي عبده لمنتقديها: انتوا هتموتوا وأنا هفضل عايشة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها إلى البقاء في المنزل وعدم الخروج، للحد انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

جمهور الفنانة المصرية أثنوا على حرصها على توعية المواطنين، لكن دعوتها قوبلت أيضا بانتقادات من البعض ممن يرفضون هذا الأمر.

فيفي انفعلت على هؤلاء المنتقدين، وعلقت في مقطع فيديو، بقولها: “إيه! كفرت إني قولتلكوا اقعدوا في البيت متقعدوش .. إنشالله ما قعدتوا، انتو اللي هتموتوا أنا هفضل عايشة”.

وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده قد طالبت الجميع بإلتزام منازلهم في أوقات حظر التجول بسبب منع انتشار فيروس كورونا، قائلة: “ابقى في البيت لنعيش عيشة فل، أو نموت نحنا الكل”.

وعن مظاهرات مصر ضدّ كورونا قالت فيفي عبده: “ليس كل ما يكتب يجب أن نصدقه، وتكون الأشياء في بعض الأحيان صغيرة ويتم تضخيمها في الإعلام”.

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يذكر أن الفنانة المصرية فيفي عبده قدقبلت مؤخرا تحدي الفنانة غادة عبدالرازق والفنانة هند صبري للمشاركة في “تحدي الخير”، الذي شارك به عدد كبير من نجوم الفن، وهو التحدي الذي أطلقته جمعية رسالة الخيرية، وذلك لنجدة المتضررين من السيول ومستشفيات العزل الصحي لمرض فيروس كورونا.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه مرتدية الحجاب، مشيرة إلى أنها ستتكفل بـ 100 اسرة.

فيفي قالت: “أنا قبلت تحدي حبيبتي غادة عبد الرازق @ghadaabdelrazek وهند صبري @hendsabri في تحدي الخير و ان شاء الله هتكفل ب ١٠٠ اسره و بتحدي يسرا، الهام شاهين، أحمد السقا، غادة عادل، نيللي كريم، نادية الجندي و نبيلة عبيد”.

وكان عدد كبير من نجوم الفن قد شاركوا في “تحدي الخير”، ومنهم أحمد السقا، ومنى زكي، وأمير كرارة، وأنغام، وناهد السباعي، وتامر حسني، وعمرو يوسف، ومحمد رمضان، وغادة عبدالرازق، وغيرهم.