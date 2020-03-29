أبرز نجوم كرة القدم المصابين بفيروس كورونا.. من هم؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أصيب العديد من نجوم الرياضة في الدوريات الكروية العالمية بفيروس كورونا المستجد، كما وصل المرض إلى مدربين ورؤساء أندية، وإداريين، فضلا عن أنه أوقف كافة المباريات حول العالم مسببا خسائر بالملايين.

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي قبل أيام قليلة عن إصابة لاعبه بليس ماتويدي بفيروس كورونا ليكون ثاني لاعب من البيانكونيري يصاب بالفيروس بعد دانييل روغاني.

ورغم نفي يوفنتوس في وقت سابق إصابة المهاجم الأرجنتيني ديبالا بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب أعلن تعرضه للمرض هو وصديقته.

وكشف نجم سامبدوريا مانولو جابياديني إصابته بالفيروس، ثم أعلن النادي عن إصابة الرباعي عمر كوليي وألبين إكدال وانتونيو لا جومينا ومارتين تورسبي بالمرض، بعد أن ثبت تلقيهم العدوى من جابياديني.

وتأكد إصابة 3 لاعبين من فريق فيورنتينا بعد إصابة نجم ميلان وولفرهامبتون السابق باتريك كوتروني بالمرض حاله حال المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش والمدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيللا.

وأصيب اللاعب البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد السابق والذي يلعب حاليا في نادي شاندونج لونينج الصيني، بفيروس كورونا المستجد، لينضم لقائمة الرياضيين المصابين بالمرض.

ولفت نجم فالنسيا الإسباني الدولي الأرجنتيني إيزيكيل غاراي إلى إصابته بفيروس كورونا من خلال رسالة نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، لافتا إلى أنه بحال جيدة ويتبع التعليمات الصحية اللازمة ليتجاوز المرض. وأصدر النادي الإسباني بيانا أكد فيه أن هناك خمس إصابات في صفوفه، ما بين لاعبين وإداريين، وهم خوسيه جايا، إلياكيم مانجالا، كاماراسا، وخوان ألياجا.

لاعب آخر أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وهو الشاب كالوم هودسون أودي نجم تشيلسي مما دفع النادي اللندني لإيقاف تدريباته وتعليق جميع الأنشطة الرياضية.

وقال هودسو وهو أول لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز تثبت إصابته بالفيروس، إنه يتبع التعليمات الطبية وإن روحه المعنوية عالية، وأضاف: "أشكركم على تمنياتكم الطيبة.. أشعر أنني في حالة جيدة وأتمنى أن أراكم قريبا".

وأكد مدرب ليستر سيتي برايندان رودجرز خضوع ثلاثة من لاعبيه للعزل الذاتي بسبب أعراض تشبه فيروس كورونا.

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وكان نادي آرسنال الانجليزي قد أعلن عن إصابة مدربه الإسباني مايكل ارتيتا بفيروس كورونا، قبل أن يتم الإشارة إلى شفائه قبل أيام قليلة.

وهناك لاعبان في صفوف هانوفر الألماني أصيبا بفيروس كورونا وهما جانيس هورن و تيمو هوبرز. وقال النادي: سنتصرف بمسؤولية، وسيخضع كافة أعضاء الفريق والطاقم الفني للاختبارات للكشف عن الفيروس كإجراء احترازي".

وأعلن نادي إسبانيول، متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، إصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وقال النادي الكتالوني في بيان: "تم تأكيد إصابة 6 أعضاء من الفريق الأول والطاقم الفني بفيروس كورونا، بعد أن جاءت عينة التحاليل الخاصة بهم إيجابية".

وتعرض باولو مالديني، أسطورة نادي ميلان ومديره التقني، ونجله دانييل، لاعب الفريق، للإصابة بفيروس كورونا أيضا.

وفارق لورينزو سانز رئيس نادي ريال مدريد بين 1995 و2000، الحياة السبت 21 مارس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كذلك كشفت إدارة أياكس مطلع مارس الحالي، عن اشتباه كريستيان بولسن، مساعد المدير الفني للفريق بالإصابة بفيروس كورونا، مع اثنين من موظفي النادي.

وأوضح نادي ليغانيس الإسباني الذي ينافس في الدوري الممتاز أن مديره الرياضي مارتين أورتيجا أُصيب بالفيروس، كما أعلن ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن إصابة 15 من عناصره بفيروس كورونا، 3 لاعبين لم يعلن عن أسمائهم، 5 أعضاء بالجهاز الفني والإداري و5 عاملين.

وتعرض دي ماتوس، نائب رئيس فلامنغو بطل كوبا ليبرتادوريس، للإصابة بالفيروس هو وأحد العاملين بالقسم التسويقي للنادي. إضافة إلى إصابة خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي السابق بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم عن إصابة رئيسه بفيروس كورونا، الاتحاد أوضح أن كوزو تاشيما كان قد حضر عدة اجتماعات في الفترة الماضية بالاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية اليابانية والولايات المتحدة وهولندا.

وأكد نادي هيلاس فيرونا ظهور عينة إيجابية للاعبه ماتيا زاكايني وخضوعه للحجر الصحي، مع فرض العزل على جميع لاعبي الفريق.

وأصيب ماركو سبورتيللو حارس نادي أتلانتا بفيروس كورونا، في الوقت الذي أعلن فيه نادي بورنموث الإنجليزي عن وضع حارس مرماه أرتور بوروك و4 مدربين من الجهاز الفني فى العزل، بعد ظهور أعراض المرض.