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""الخليج 365"" من بيروت: قام الفنان رامي عياش بمبادرة خاصة تحت شعار #خليك_بالبيت. حيث بادر في الإعلان عن أول حفل غنائي مباشر له عبر مواقعه الخاصة للتواصل الاجتماعي.
وفيما سبق الحفل بمنشوارتٍ دعائية قبيل انطلاقه، افتتحه بأغنية "ما بدي شي" واستمر لأكثر من ساعة قدّم خلالها باقةً من أغانيه بمتابعة الآلاف. فأطرب الجمهور الذي يتابعه في كل أنحاء العالم، ملبياً طلباتهم من خلال التعليقات، وواعداً بتكرار التجربة قريباً. وفيما يلي بعض الروابط من الحفل نقلاً عن صفحة المعجبين بـ"عياش" على "إنستغرام":
مع زوجته داليدا
بعنّيلا وبدقللا وغير بحبك ما بقللا
ضميني خليني بقربك
نامي احلمي فيي إبدك في إبديي
كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يُغنّي للجمهور تحت شعار #خليك_بالبيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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