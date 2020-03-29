مخرج "أمر واقع" يكشف كواليس طرح أحدث أغاني سميرة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة :

أكد المخرج نضال هاني أن كليب أحدث أغاني الفنانة سميرة سعيد "أمر واقع" كان المقرر أن يضم عددا أكبر من الشخصيات المشاركة، موضحا أن الظروف الحالية حالت دون إتمام ذلك.

نضال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "المفارقة أن الأغنية كانت معدة بالفعل قبل أزمة كورونا، إذ كان لدى الفنانه سميرة سعيد توجه لتقديم أغانٍ إنسانية، ومناقشة مواضيع حياتية بعيدا عن الأغاني العاطفية والدرامية".

وعن الشخصيات المشاركة، يقول نضال: "راعينا أن يكونوا من أكبر شريحة ممكنة بالمجتمع، وكنت أعد لزيادة عدد الشخصيات للمشاركة بالكليب، لكن الظروف الحالية جعلت من الصعب تنفيذ ذلك".

وأضاف: "الفنانة سميرة سعيد كان لها دور مهما خلال فترة التصوير التي وصلت إلى 14 ساعة، إذ تواجدت طوال الوقت وأشرفت على كل ما يحدث، وساعدت المشاركين في طريقة التعبير بطريقتها في الغناء حتى يستطيعوا توصيل إحساسها وأيضا معاني الكلمات".

واختتم: "عقب مشاهدة نسخة العمل من الكليب، شعرت الفنانة سميرة سعيد بأنه بالفعل أوصل إحساسها ومعاني الكلمات كما تريد، وتحمست لطرحه بالتزامن مع الظروف التي نعيشها".

اغنية "أمر واقع" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان أشرف سالم، توزيع محمد عرام، إخراج نضال هاني.