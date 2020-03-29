الرئيس السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة جورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أكد أ شرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن القس أعلن أثناء تشييع جثمان النجم جوروج سيدهم، بكنيسة كنيسة العذراء مريم والقديس إثناسيوس الرسولى بمدينة نصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل برقية عزاء لأسرة "جورج" لمواساتهم.

وقال زكي في تصريحات خاصة لمصراوي:" الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل برقية عزاء لأسرة "جورج" لمواساتهم، عن طريق الكنيسة".

وحضر الجنازة الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان هاني رمزي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة دلال عبدالعزيز..

ورحل النجم الكبير عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة، قدم خلالها باقة من الأعمال الهامة أبرزها "المتزوجون"، "أضواء المدينة"، "كرامة زوجتي"، وغيرها.