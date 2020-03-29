جمهور چورچ سيدهم يودعونه على "السوشيال ميديا" بسبب "كورونا": حظه قليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت منذ قليل جنازة الفنان الكبير چورچ سيدهم، الذي رحل عن عالمنا قبل يومين، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وشهدت جنازته حضور فني وجماهيري قليل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، والإجراءات الاحترازية التي يسعى الجميع لتطبيقها، وأبرزها الابتعاد عن الازدحام، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "covid 19".

عدد كبير من جمهور چورچ ومحبينه حرصوا على وداعه ورثائه عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم "الله يرحمك طول عمرك حظك قليل، حتى لما مت مش هنعرف نعملك جنازة تليق بيك وبتاريخك بسبب كورونا".

چورچ كوّن مع الفنان سمير غانم والفنان الراحل الضيف أحمد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، له عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية، منها: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "30 يوم في السجن"، "أشجع رجل في العالم"، "الشقة من حق الزوجة"، "فرقة المرح"، المجانين التلاتة"، مسرحية "المتزوجون"، ومسرحية "موسيقى في الحي الشرقي".