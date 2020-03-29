بالصور .. نجوم الفن بـ" الكمامة" في جنازة جورج سيدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبدالناصر:
كتبت- بهيرة فودة:
انتهت منذ قليل مراسم جنازة النجم الراحل جورج سيدهم بكنيسة العذراء مريم والقديس إثناسيوس الرسولى بمدينة نصر.
وحضر الجنازة عدد محدود من نجوم الفن من بينهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة دلال عبدالعزيز، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأسرة الفنان الراحل، والفنان هاني رمزي، وحرص النجوم على ارتداء الكمامة والجوانتي لتجنب الإصابة بـ"كورونا".
وتوفى الفنان الراحل جورج سيدهم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد صراع مع المرض.
جورج كوّن مع الفنان سمير غانم والفنان الراحل الضيف أحمد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، له عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية، منها: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "30 يوم في السجن"، "أشجع رجل في العالم"، "الشقة من حق الزوجة"، "فرقة المرح"، المجانين التلاتة"، مسرحية "المتزوجون"، ومسرحية "موسيقى في الحي الشرقي".
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