أحمد الشامي يعلق على أزمة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: علق الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على أزمة فيروس كورونا المستجد. وكتب: "اللي إحنا عايشين فيه ده اسمه ابتلاء الخوف، يارب ألطف بينا". وتتخذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، منها تعليق الدراسة، وتوقف رحلات الطيران، ومنع التجمعات، وغيرها من الإجراءات.

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