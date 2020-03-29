صلاح عبدالله يودع جورج سيدهم بكلمات مؤثرة على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ودّع الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، الكوميديان الكبير الراحل جورج سيدهم، الذي غادر عالمنا يوم الجمعة الماضية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا.

وكتب صلاح "رغم إن كل علاقتي بيك كانت علاقة مشاهد بنجم بيحبه وكل ما يشوفه يضحك وينبسط، بس النهاردة يا أستاذ المشاهد بكى، بكى بدموع كانت محبوسة بقالها فترة فارتاح وانبسط وفضل يقول وهوه بيشاهد آخر مشاهدك (في رعاية الله ورحمته يا جميل يا طيب يا من عانيت كثيراً وارتحت أخيراً)".

جورج كوّن مع الفنان سمير غانم والفنان الراحل الضيف أحمد فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، له عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية، منها: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "30 يوم في السجن"، "أشجع رجل في العالم"، "الشقة من حق الزوجة"، "فرقة المرح"، المجانين التلاتة"، مسرحية "المتزوجون"، ومسرحية "موسيقى في الحي الشرقي".