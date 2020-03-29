خاص| ساندي عن صعوبات واجهتها أثناء التحضير لألبومها: "كان لازم تحصل كارثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ساندي، إنها واجهت الكثير من الصعوبات، أثناء التحضير لألبومها الجديد "اتنين في واحدة".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قابلت عكوسات كتير أنا ومنتج الألبوم ميدو، أنا اتعب وبعد ما أخف، هو يدخل الإنعاش، كان لازم تحصل كارثة توقفنا شهرين مثلا".

وأضافت "عشان ننجز اضطريت أشارك في الإنتاج لأنه كان في المستشفى".

ألبوم "اتنين في واحدة" يضم 8 أغاني، بينها: "على خشبة المسرح، بطولة في رواية، ريموت حياتك، كيس أسود، وطبع الشتا"، ويسيطر عليه الطابع الدرامي.