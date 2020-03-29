يسرا تهنئ كندة علوش بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأت الفنانة الكبيرة يسرا، صديقتها الفنانة السورية كندة علوش، بعيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وكتبت: "صديقتي وحبيبتي كندة، كل سنة وإنتِ طيبة وسعيدة، ربنا يحميكِ ويحفظ عيلتك الجميلة، ويسعدك ويملى حياتك هنا وراحة بال، بحب".
يذكر أن كندة علوش تشارك في بطولة حدوتة من حواديت مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض حاليا.
وكانت "كندة" قد ابتعدت عن قبول الأعمال الفنية، لرعاية ابنتها "حياة" التي رزقت بها عام 2017.
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