فيديو| يارا من العزل المنزلي:"طبخة اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة اللبنانية يارار جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل المنزلي، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت يارا في الفيديو وهي تتناول "البيتزا"، التي طبختها بالخضروات، وعلقت :"طبخة اليوم، شوفوا مع إنو التصوير بسرعة لأنو ما صبرت عليها من الجوع، بس كتير طيبة وشكلها يشهي فيها كل أنواع الخضار".

طرحت المطربة اللبنانية يارا أحدث أغانيها،20 مارس الجاري، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، التي تحمل عنوان "حبيبي يا".

أغنية "حبيبي يا" من كلمات أصايل، ألحان البحر، توزيع حاتم منصور، مكس وماستر جاسم محمد.