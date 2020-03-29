مدحت العدل يستعين بأبيات شعر لصلاح جاهين:"حاسب من الأحزان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعان السينارست والمنتج مدحت العدل عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بأبيات شعر للراحل "صلاح جاهين".
وكتب العدل : "حاسب من الأحزان وحاسب لها حاسب على رقابيك من حبلها راح تنتهي ولابد يوم راح تنتهي مش إنتهت أحزان من قبلها .. عجبي .. صلاح چاهين.. تفاءلوا ".
وقرر مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (الساسيرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، مراعاة للظروف الراهنة وكإجراء استثنائي، صرف منحة رمضان 500 جنيه، قبل موعدها للأعضاء العاملين والأرامل والقصر، بدءا من اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.
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