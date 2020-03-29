تراند اليوم : هجوم ناري على "صابر الرباعي" بسبب "كورونا"

واجه المطرب التونسي، صابر الرباعي، حملة هجوم مؤخرًا، على خلفية رفضه الكشف عن المبلغ الذي تبرع به لمساعده بلاده في مواجهة تفشي فيروس كورونا

وكان الرباعي رفض الكشف عن قيمة تبرعه، وغرد قائلاً: "لن أصرح بما تبرعت به فهو بيني وبين خالقي فقط.. ارحمونا من التعليقات التي لا فائدة منها و لن يزايد أحد على حبي لبلدي وشعبه ولست ممن يلهثون وراء ركوب الأحداث".



كما رد في مقابلة تليفزيونية على سؤال محاوره: "لدي معلومة مؤكدة أن الرباعي متكفل بـ150 أسرة دون علم أحد، ما صحة ذلك؟... فرد الرباعي قائلاً: هذا شيء بيني وبين ربى سبحان وتعالى، وليس لأحد التدخل في تلك الشأن، الخير بين العبد وربه، وليس محتاج دعاية خاصة في وقت الأزمات".

وعلى إثر ذلك تعرض لموجة هجوم واسعة، قامت في أعقابها نقابة المهن الموسيقية التونسية بإصدار بيان للدفاع عنه.



وجاء في البيان: "تعرب النقابة عن استياءها العميق واستنكارها للحملة الممنهجة ضد الفنان العربي والنجم التونسي الكبير صابر الرباعي، الذي كانت له مواقف تذكر فتشكر تجاه أبناء وطنه عامة، وأبناء اهل القطاع الموسيقي خاصة، كما ندين موقف من كان وراء هذا التحامل ضد نجمنا الذي كان من الأجدر ان نحمي سمعته لا ان نشوهها خاصة وأنه يعتبر من خيرة سفراء الأغنية التونسية بالعالم".

وأصدرت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى بيانًا آخر قالت فيه: "بيان مساندة.. في إطار حملة التشويه التي يتعرض لها نجم الأغنية العربية الفنان صابر الرباعي، تعبر النقابة التونسية لقطاع الموسيقى عن دعمها التام وغير المشروط له، وعن استنكار مثل هذا التصرف الممنهج ضده، وعدم مراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، والذي يستدعي تضافر كل الجهود، حتى نتمكن من تجاوزه".

