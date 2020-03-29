تراند اليوم : بعد عودتها من المرض.. إعلامية شهيرة: "دوري اكسر فرحتك"

اشتبكت الإعلامية المصرية، مفيدة شيحة مع متابعة للصفحة الرسمية لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، بعد أن فاجأتها الأخيرة برد صادم منها على عودتها.

وكانت "مفيدة" وجهت رسالة إلى جمهورها تبرر فيها سبب غيابها عن الظهور في البرنامج.

وكتبت مخاطبة جمهورها:" وحشتوني, اطمنوا أنا كويسة الحمدالله والدتي كانت تعبانة شوية ورجعالكوا يوم الاثنين.. وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا".

لكنها تفاجأت بتعليق صادم لها من متابعة للصفحة، قالت لها: "مش عايزنيك ترجعي احنا فرحنا ليه كدا كسرتي فرحتنا؟ لترد عليها "مفيدة": "دا دوري حبيبتي أكسر فرحتك دايما انشاء الله".

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يذكر أن مفيدة شيحة تشارك في تقديم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، مع سهير جودة ومنى ‏عبد ‏الغني. وهو برنامج اجتماعي – نسائي يقدم على قناة "سي بي سي".

