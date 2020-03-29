رونالدو يتنازل عن 10ملايين دولار دعماً لناديه في مواجهة  كورونا..وسعيد جداً لشفاء والدته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 مارس 2020 04:43 مساءً - تنازل نجم كرة القدم البرتغالي ومهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، عن عن 4 شهور من راتبه بعد موافقة لاعبي نادي يوفنتوس على التنازل عن 4 شهور من راتبهم، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق بسبب توقف المباريات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعبين سيتنازلون عن مرتبات شهر مارس وأبريل ومايو ويونيو، وقد تصل قيمة هذه التنازلات نحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار ).

وأشارت إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون أكبر الخاسرين بعد أن وافق على التنازل عن 4 شهور من راتبه، ما يعني أنه سيتنازل عن نحو 10 ملايين دولار من راتبه السنوي البالغ نحو 34 مليون دولار .

وأضافت الصحيفة البريطانية أن النادي الإيطالي وعد لاعبيه بتعويضهم، في حال استكمال مباريات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وخضع كريستيانو رونالدو لفحص "فيروس كورونا" بعد تأكيد ثلاث حالات إصابة في فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقبل أيام قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) إلى العام المقبل بسبب انتشار وباء فيروس كورونا .

وتوقفت مسابقات كرة القدم في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وسط شكوك حول موعد استئناف النشاط خاصة أن إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بالوباء .

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رونالدو سعيد بتعافي والدته من جلطة دماغية بعد خروجها من المستشفى

وشارك رونالدو الملايين من معجبيه ، السبت الماضي، بأول صورة عائلية له مع والدته دولوريس وهي جالسة مبتسمة على آلة رياضية وشقيقتيه إلما وكاتيا إفييرو إلى جانبها في حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، إثر تعافي والدته من جلطة دماغية وخروجها سالمة من المستشفى بعد مكوثها فيه لأكثر من أسبوعين.

وشكر الله كريستيانو رونالدو على إعادة والدته دولوريس إلى عائلتها سالمة بعد قلقه الشديد عليها،وأعرب عن سعادته العارمة بشفائها وعودتها إلى منزلها وعائلتها.

فبعد نشره صورته معها بعد خروجها من المستشفى في موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" كتب معلقاً عليها: " أشعر بالإمتنان الشديد لعودة والدتي إلى منزلها من المستشفى وشفائها".وأضاف أيضاً "إعتني بعائلتك وأحبائك".

وكانت والدته دولوريس قد أدخلت لمستشفى في ماديراـ يوم 3 مارس- آذار إثر تعرضها لجلطة دماغية،واضطر رونالدو إلى قضاء فترة حجر صحي في منزله بنفس منطقة "ماديرا" لأسبوعين إثر إصابة 3 من زملائه بفيروس كورونا،وفور شفاء والدته ،التحقت بابنها رونالدو في منزله برفقة شقيقتيه إلما وكاتيا على مايبدو.

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