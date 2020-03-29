يامور: زوجي كان يمنعني من تسمية طفلتي الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 مارس 2020 04:43 مساءً - قالت الفنانة السعودية يامور إن زوجها الفنان محمد أنور كان يمنعها من تسمية طفلتها الأولى، التي وضعتها مؤخراً، قبل أن يطلق عليها اسم "ماريا"، موضحةً في حوار مع "الخليج 365" أنها لم تعش شعور الأمومة من قبل إلا في بعض الأعمال الفنية، وهو شعور يختلف كلياً عن الواقع، وفقاً لكلامها.



على الصعيد الفني، شددت الممثلة السعودية على أن وضع اسمها قبل اسم الفنان القدير عبدالإمام عبدالله على "تتر" المسلسل الدرامي"هلي وناسي" لم يكن قرارها، مُلقيةً بالمسؤولية على عاتق صنّاع الدراما، "لأنهم من يقررون ترتيب الأسماء، حسب أهمية الدور والأقدمية" على حد قولها. كما اعتبرت أن تواجد زوجها الفنان محمد أنور في كل أعمالها يأتي من باب الصدفة، نافية أن تكون للواسطة علاقة في ذلك، في حين أبدت رفضها التام لأداء الأدوار السياسية.

الفنانة السعودية يامور





تعيشين هذه الأيام شعور الأمومة للمرة الأولى، بعد أن وضعتِ مؤخراً طفلتك الأولى، فكيف تصفين لنا هذا الشعور؟



حياة جديدة كلياً، وإحساس جميل وصعب في آن معاً. جميل لأنني وضعت أول مولود بالنسبة إليّ، وعشتُ دور الأم بصورة واقعية، وليس من خلال التمثيل في المسلسلات. وصعب لأنه يعتريني شعور كبير بالخوف والقلق من صعوبة الحياة الجديدة التي دخلتها.



هل اخترتِ اسماً لمولودك الأول؟

للأسف لم أكن مخولة بتسمية طفلتي، لأن زوجي الفنان محمد أنور يمنعني، حيث أصّر على تسميتها بنفسه، وهو ما فعله بالفعل عندماأطلق عليها اسم "ماريا".



يبدو أن التسمية لم تعجبك كثيراً؟

بل بالعكس أعجبني الاسم، وكان اختياراً موفقاً من جانبه.



هل سيتوقف نشاطك الفني هذا العام؟

بكل تأكيد، فأنا قررت التواري عن الشاشة الصغيرة، ريثما أستعيد عافيتي من بعد الولادة.



تجربة مميزة

يامور



فلننتقل إلى آخر أعمالك وهو مسلسل "هلي وناسي"، فماذا تحكي لنا عنه؟

باختصار، هو تجربة مميزة مع فريق جديد وشركة إنتاج حديثة الولادة، كما أعتبر مشاركتي في المسلسل فرصة ذهبية تم تقديمها إليّ على طبق من ذهب. وقد تشرفتُ بالعمل مع نخبة من النجوم.



عرض المسلسل حصرياً على شبكة مشفرة، هل أسهم في تراجع متابعيه؟

لا أعتقد أن نسبة المتابعة للمسلسل انخفضت على الإطلاق، بل وصلتني ردود فعل ممتازة من جانب المشاهدين.



ما الدور الذي جسدته في "هلي وناسي"؟

أديتُ شخصية "نوال"، وهي البنت الهادئة التي تحب عمها وتجدها قريبة منه في كل شيء، كما تسعى إلى تأصيل الترابط والتآخي بين أفراد أسرتها. وعلى جهة أخرى، تعيش نوال قصة حب من طرف واحد، حيث تقع في حب ابن عمها من دون علمه.



زوجي لا يتوسط لي

يامور



‏لماذا عندما تشاركين في عمل ما، يكون زوجك الفنان محمد أنور أحد أبطاله؟

ثق بأنها صدفة، فالاختيار دائماً ما يكون من جهة المنتج أو المخرج، وليست لنا يد في الموضوع.



هل يُقيّدك تواجد زوجك معك في كل "لوكيشن"؟

بل بالعكس، أشعر بالسعادة الغامرة والطمأنينة بوجوده إلى جانبي.



‏من منكما يتوسّط للآخر، أو يفرضه على صنّاع الدراما التلفزيونية؟

زوجي محمد قد يكون آخر شخص ممكن أن "يتوسّط لي"، فكما ذكرت سابقاً إن تواجدنا في العمل ذاته كل مرة يأتي من باب الصدفة، ونحن ليس من طبعنا أن نفرض أنفسنا على أي منتج، لأن كلينا صنع نفسه بنفسه، حتى أصبح اسم محمد أنور واسم يامور من الأسماءالمرشحة دوماً عند صنّاع الدراما.



بماذا تفسرين ‏وضع اسمك على "تتر" المسلسل قبل أسماء فنية مرموقة، من طراز عبدالإمام عبدالله وهدية سعيد؟

لستُ أنا من يختار ترتيب اسمي في جميع أعمالي، والدليل أنه في أحد الأعمال تم وضع اسمي في أول "التتر"، وفي عمل آخر حلّ اسمي ثانياً ضمن الأسماء، لكن في "هلي وناسي" لم يوضع اسمي الأول أو الثاني. وبالتالي، فإن من يحدد ذلك هو المنتج أو المخرج، حسب الظهور والأقدمية وحجم الدور.



بين الصداقة والعداوة

الفنانة السعودية يامور



‏نلاحظ أنه توجد كيمياء خاصة بينك وبين الفنانة منى شداد، فما سر هذه العلاقة؟

علاقتي مع منى شداد لها خصوصية تتعدى نطاق الوسط الفني بمسافات كبيرة، حيث بدأت في العام 2015 بعدما التقينا في الجزءالثاني من المسلسل الدرامي "عندما يزهر الخريف" والذي جرى تصويره في مدينة جدة، ومنذ تلك الفترة ونحن صديقتان جداً.



كثيرون لا يؤمنون بالصداقة في الوسط الفني، فماذا عنك؟

الصداقة والعداوة موجودتان في كل الأوساط، وكما يقول المثل الشعبي "لو خُليت خُربت".



أنا إنسانة واضحة جداً

يامور



‏لديك مقولة ترددينها دائماً وفي كل مناسبة عن الكاذبين والمخادعين، فمن تقصدين بالتحديد؟

لا أقصد أحداً بعينه، لكنني إنسانة واضحة جداً، ولا أتردد في إنهاء علاقتي مع أغلى الناس وأقربهم إليّ، متى شعرت بكذبه وخداعه. لذلك، فإنني أخشى دائماً أن أكابد الصدمات، وهو ما يدفعني إلى توجيه الرسائل بصورة غير مباشرة، كإشارات تنبيه وتحذير مني إلى أحبائي وأصدقائي.

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الفن هواية محببة

يامور



لو عادت بك عقارب الزمن إلى ما قبل احتراف التمثيل، فهل ستختارين الطريق الفني نفسه؟

بكل تأكيد، لأن الفن بالنسبة إليّ هواية محببة وليست مهنة للاسترزاق.



ما هي الإنجازات التي حققتها على الصعيد المهني؟

لا يزال الوقت مبكراً للحديث عن الإنجازات، فهناك أحلام كثيرة أتمنى أن تبصر النور، لكي أراها في عينيّ واقعاً ملموساً، وحينئذٍ سأكون أسعد إنسانة في الدنيا.



إذاً، ما الأخطاء التي ارتكبتها في مشوارك؟

لا أشعر بأني أخطأت في مشواري، لأني أرى الخطأ من منظوري الشخصي تجربة وخبرة جديدة اكتسبتها في حياتي.



ما هو الدور الذي ترفضين تجسيده؟

إذا كانت الشخصية المُسندة إليّ تتحدث عن السياسة.



يامور أو المطر



اسم "يامور"، يعني المطر باللغة التركية، فمتى تهطلين بقوة في السينما والمسرح؟

كل شيء في وقته حلو، فأنا متشوّقة جداً للعمل في هذين المجالين.



Q&A

BEAUTY & FASHION



كيف تحافظين على نظافة وإشراقة بشرتك؟

من خلال التنظيف الدائم للبشرة، بالإضافة لشرب كميات كبيرة من المياه وتناول الفواكة بشكل مستمر. أيضاً لا نغفل أهمية التمارين الرياضية، لأنها تُسهم في تحريك الدورة الدموية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على البشرة.



ما هو عطرك المفضل الذي لا يفارقك؟

كوكو شانيل.



من هي المرأة أو النجمة التي ترينها في منتهى الجمال؟

تعجبني المغنية الأميركية بريتني سبيرز، بجمالها الأخاذ.



متى تلجأين إلى عمليات التجميل؟

إذا شعرت بأنني بحاجة إليها، لكنني لن أخضع إلى عمليات "التغيير الخلقي"، بل أكتفي ببعض الرتوش البسيطة.



ما هي القطع التي اشتريتها في آخر جولة تسوق؟

حقيبة يد دولتشي آند غابانا.



ماذا تفعلين بأزيائك القديمة أو تلك التي اشتريتها العام الماضي؟

أتبرع بها إلى الجمعيات الخيرية.



كم حقيبة يد تمتلكين؟

17 حقيبة تقريباً.



لونك المفضل في الأزياء؟

اللون الأسود، ملك الألوان.

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