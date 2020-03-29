بعد عودتها للسوشيال ميديا.. الجمهور لشيرين: عايزين لايف

فاجأت المطربة شيرين عبدالوهاب جمهورها بإعادة صفحاتها على السوشيال ميديا مجددًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وحرصت شيرين الإطمئنان على صحة جمهورها ومحبيها، وووجهت لهم بعض النصائح أبرزها أن يلزموا منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها أبرز تعليقات الجمهور على عودة شيرين:

وقالت أحد النشطاء: " مش هتعملي حتة شقية زي بتاعة تامر عاشور كدة، وتغني فيها ما تحاسبنيش وخلتني اخاف وعلي بالي وبحبك اوي و لا

يا حبيبي".

بينما قال مراد صيام :" ممنوع اتغيبي مرة تانية يا سبب بهجتنا وفرحتنا انتي جزء اساسي من حياتنا وما بنحبك بس عشان فنك بنحب كلشي فيكي ومنك".

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وأضاف صهيب قائلًا : " كلامها بيقول انه في لايف جاي بالطريق".

والجدير بالذكر أنه كتبت المطربة شيرين عبدالوهاب في تدوينة عبر حسابها على موقع التغريدات القصير "تويتر" أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت

جداً لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني.أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمدلله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير".

وأضافت : "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جداً وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جداً وخلاني عايزة افرحكم زي ما فرحتوني و قريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".