الليلة.. أحمد جمال ساعة مع جمهوره أون لاين

يحل المطرب أحمد جمال، مساء اليوم، الأحد، على جمهوره عبر خاصية اللايف، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

من المقرر أن يقدم "جمال"

لجمهوره خلال ساعة مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها محبوه، وذلك في إطار حملة خليك في البيت التي يطلقها الفنانون للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

جدير بالذكر أن المطرب أحمد جمال طرح أخيرا أغنيته الجديدة "كل سنة وانت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال، توزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، إخراج ريشا سركيس.