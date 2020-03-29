يحل المطرب أحمد جمال، مساء اليوم، الأحد، على جمهوره عبر خاصية اللايف، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
من المقرر أن يقدم "جمال"لجمهوره خلال ساعة مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها محبوه، وذلك في إطار حملة خليك في البيت التي يطلقها الفنانون للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن المطرب أحمد جمال طرح أخيرا أغنيته الجديدة "كل سنة وانت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال، توزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، إخراج ريشا سركيس.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أحمد جمال ساعة مع جمهوره أون لاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.