فى ثانى أيامه "بيت الدمية " يثير التساؤلات فى المسرح العالمي

أثار أمس العرض المسرحي "بيت الدمية" من جمهورية جاميكا بأمريكا الشمالية للكاتب النرويجي هنري ابسن التساولات والدهشة عقب انتهاء بثه، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمى أون لاين، الذى تنظمة مؤسسة س للثقافة والإبداع، دورة الفنان الراحل جورج سيدهم .
ووصف المسرحيون فى مناقشاتهم أون لاين عقب انتهاء العرض، أن إنتاج هذا العرض فى الوقت الحالى يثير التساولات، يتناول قضية قهرالمرأة ومدى الكبت الذى تعانى منه فى حياتها فى الوقت الذى تتفاخر فيه أوروبا وأمريكا بحرية المرأة لديهم.
وفى سياق متصل أعلن الناقد الفنى هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس المهرجان: "أن اليوم الثالث من فعاليات المهرجان ثلاثة عروض هى العرض المصري "أم العداني" تأليف ورشة مؤسسة س للثقافة والإبداع، وإخراجمحمد سامح.
والعرض الايطالى "أيام سعيدة"، أما العرض الثالث فهو العرض المغربى "مجرد تفكير" إخراج مروان الجرفى .
يذكر أن مهرجان المسرح العالمى أون لاين هو أول مهرجان مسرحى على النت يتم تنظيمه على مستوى العالم ويستمر حتى يوم 31 مارس الجارى، ويبث عروضه على صفحة مؤسسة س للثقافة والإبداع يوميًا فى تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساءً فى ضو الاحتفال باليوم العالمى للمسرح، وكذلك تحديًا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الأنشطة فى كل الدول.. المهرجان برعاية اتحاد المسرحيين الأفارقة.
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