الليلة.. أصالة ساعة مع جمهورها على "إنستجرام"

أعلنت المطربة أصالة عن ظهورها عبر خاصية اللايف، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
من المقرر أن تقدم أصالة لجمهورهاخلال ساعة مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها محبوها، وذلك في إطار حملة خليك في البيت التي يطلقها الفنانون للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كتبت أصالة عبر جمهورها قائلة: "صباح الخير أحبّتي.. اليوم بإذن الله رح كون من الساعة تسعة للعشرة بالّليل بتوقيت القاهرة على إنستجرام لايف سلّيكم.. نحكي.. نرسم ذكرى بهاليوم حلوه استنّوني كتار".
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