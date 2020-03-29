لطيفة لجمهورها: استنوني هكون معاكم لايف

أعلنت المطربة لطيفة عن ظهورها بفيديو عبر خاصية اللايف على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتبت لطيفة عبر حسابها قائلة: "استنوني يوم الإثنين اللي جاي الساعة ٤ بتوقيت القاهرة هكون معاكم لايڤ على إنستجرام.. نحكي ونتكلم ونغني مع بعض أغاني ألبوم.. أقوى واحدة". يوم الإثنين اللي جاي الساعة ٤ بتوقيت القاهرة هكون معاكم لايڤ على إنستجرام.. نحكي ونتكلم ونغني مع بعض أغاني ألبوم.. أقوى واحدة". Advertisements جدير بالذكر أنه طرحت المطربة لطيفة أخيرًا أغنية "أقوى واحدة" من ألبومها الجديد الذى يحمل الاسم نفسه، كلمات عمر المصرى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل.

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