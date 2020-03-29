هزر فزر لهنا الزاهد يتصدر جوجل والنشطاء: "أحلى حظر ده ولا إيه"

نجح البرنامج الترفيهي هزر فزر الذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد في جذب الملايين من الجمهور حوله، وزاد البحث عليه عقب عرض الحلقة الأولى منه مساء أمس السبت، ليتصدر محركات البحث المختلفة، خاصة مع ظهور الفنان أحمد فهمي زوج هنا الزاهد كضيف في البرنامج.

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فيما شهدت الحلقة حالة من الضحك النابعة من المواقف الطريفة التي قام بها ضيوف الحلقة خلال مجموعة من الألعاب والذي كان أغلبهم من نجوم الكوميديا، حيث انقسم الضيوف لفريقين الأول حمل اسم "البصمجية" وضم كل من الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فتحي والفنان مصطفى بسيط، أما الفريق الثاني فلُقب بأسم "حنفي الأبهة" وضم كلا من الفنان أكرم

حسني والفنان عمرو وهبة والفنانة جيلان علاء.

وأكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي ممن شاهدوا الحلقة أن "هزر فزر" نجح في تغيير الحالة المزاجية لهم خاصة مع الاجواء الصعبة التي تمر بها البلاد ومنع الخروج والتجمعات وحظر التجوال الذي يلزم الجميع بالمكوث في المنزل لمواجهة فيروس كورونا المنتش عالميا، وكتبت أحد المتابعين:" احلى حظر ده ولا ايه، وعلقت أخرى:" هزر فزر انسب حل للملل اللي احنا فيه.. البرنامج قنبلة ضحك".

ولفت المغردون أن اختيار ضيوف الحلقة الولى اختيار مميز :" برنامج فيه هنا الزاهد واحمد فهمي واكرم حسني وعمرو وهبه لازم اشوفوا حتي لو قاعدين ساكتين"، وعلق غيره:"

برنامج هزر فزر فيه كمية ضحك محصلتش والله.. وأحمد فتحي بيفصلني ضحك".

فيما أشاد أحد النشطاء بتشجيع أحمد فهمي لزوجته في البرنامج وقال:" فهمي يظهر في أول حلقة من برنامج هنا الزاهد وكل لحظة يسقفلها ويدعمها كده عظمة الrelationship goals والله".

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ومن بين التعليقات التي اشادت بالبرنامج الذي اعتبره الجمهور كوميدي نظرًا لكثرة الضحك الذي أصابهم اثناء مشاهدة الحلقة، قال أحد النشطاء:"برنامج هنا الزاهد قمر خالص والله وأنا عرفت خلاص هنتسلى ازاي الفترة الجاية"، وغرد أخر:" الحلقة كانت حلوة أوي والله الواحد اتسلى وضحك فى عز الحبسة اللى انا فيها بجد..حلقة تحفة".

وتمنى البعض لهنا الزاهد نجاح البرنامج باعتباره أول تجربة لها في مجال تقديم البرامج:"يعني أنا بقعد ادور على مسلسلات هنا الزاهد و البرامج اللي بتبقى فيها.. ما بالكو يعني أنها تعمل برنامج ليها حاجة قمر اوي"، وأضاف أخر:" جد برنامج هزر فزر اكتر من تحفة بجد و فكرته حلوة جدا ربنا يوفقك دايما يارب".