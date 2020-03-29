تشييع جثمان جورج سيدهم من كنيسة العذراء

شُيعت، اليوم، جنازة الفنان القدير جورج سيدهم، من كنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولى بمدينة نصر، وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام لتوديع جورج إلى مثواه

الأخير.

من أبرز الحضور: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، النجم هاني رمزي، النجمة إلهام شاهين.

يذكر أن الفنان القدير جورج سيدهم توفى يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز الـ82 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

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تميز جورج سيدهم في الأدوار الكوميدية وأداء الاسكتشات الغنائية والساخرة، وتميز في السينما والدراما والمسرح بشكل لافت.