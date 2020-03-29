إليكم اسرار خسارة أحلام وديانا كرزون وسمية الخشاب وزنهن الزائد..بعضهنّ لجأنَ الى العمليات!

ميرنا وليد - بيروت - تحرص النجمات على اعتماد حميات غذائية للوصول الى وزن مثالي. بعضهّن يلجأن إلى حميات سريعة للتخلص من الوزن الزائد بأسرع وقت ممكن قبل الظهور أمام الكاميرات، وأخريات يجرين عمليات لربط المعدة أو شفط الدهون. منهنّ:

الفنانة الاماراتية أحلام

تعاني الفنانة الاماراتية أحلام من تذبذب في وزنها حيث أن جسدها قابل للسمنة، ولكنها تُحاول دائما الحفاظ على رشاقتها وكانت تستغل ​شهر رمضان​ والصيام، وصرحت في إحدى المرات بأنها لجأت إلى الإبر الصينية.

الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​

بعد فوزها بالمركز الأول في برنامج سوبر ستار قررت ديانا كرزون التخلص من وزنها الزائد الذي ظهرت فيه خلال البرنامج، فلجأت إلى عميلة ربط المعدة ثم الى رجيم الماء.

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الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​

تعرضت الفنانة المصرية سمية الخشاب لحادث أثناء التصوير جعلها تتناول الكورتيزون كعلاج، ما أدَّى إلى زيادة وزنها ولكنها استدركت نفسها وخضعت لحمية غذائية صارمة فقدت خلالها 18 كلغ من وزنها وعادت إلى رشاقتها كالسابق.

الممثلة الكويتية هيا الشعيبي

إضطرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي إلى إجراء عملية ربط معدة وخسرت الكثير من وزنها، ما أشعرها بالسعادة لان 'حركتها' أصبحت أخف كما قالت.