خاص الفن – رغداء هاشم: كورونا لم يغيّر حياتي لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​رغداء هاشم​ لموقع "الفن" أنها تطبّق الحجر الصحي المنزلي في دمشق، مؤكدة أن الإجراءات الحالية لمنع تفشي وباء كورونا لم تغيّر من حياتها اليومية كثيراً، لأنها بالأساس "بيتوتية" وتفضّل الجلوس في المنزل.

وأكدت أن هذا الحجر منحها فرصة قضاء وقت أكبر مع العائلة بعيداً عن انشغالات الحياة والعمل.

ودعت الناس إلى الصبر والصلاة لتجاوز هذه المحنة التي ضربت مشارق الأرض ومغاربها، مشيرة إلى أن الالتزام بالمنازل أفضل الوسائل الحالية لحماية أنفسنا من المرض.

ويشار إلى أن رغداء هاشم شاركت هذا العام بثلاثة مسلسلات هي "العميد" و"سوق الحرير" و"ببساطة"، وكانت تستعد للمشاركة في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أم ليلى".

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