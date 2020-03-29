دلال عبد العزيز وهاني رمزي وإلهام شاهين في جنازة جورج سيدهم

ميرنا وليد - بيروت - حرصت الممثلة المصرية دلال عبد العزيز على التوجه إلى كنيسة العذراء مريم والقديس إثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، حيث شاركت في تشييع جثمان الممثل الراحل ​جورج سيدهم​.

كما شارك في التشييع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والممثلة المصرية إلهام شاهين والممثل المصري هاني رمزي وشقيقه، وقد قدموا واجب العزاء لزوجة الراحل ليندا.

يذكر أن انتشار فيروس كورونا حال دون مشاركة الفنانين والحشود من محبين الراحل، واقتصرت الجنازة على الأسماء المذكورة وبعض الأقرباء.

وتوفي الفنان جورج سيدهم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض.



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